Бойовики провели 12 обстрілів, поранено бійця – штаб

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 12 обстрілів позицій українських захисників.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 19 квітня.

Зокрема на донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник обстріляв укріплення сил АТО поблизу Авдіївки.

Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили захисники Кам’янки, а стрілецьку зброю – окупанти застосували по оборонцях Водяного, Мар’їнки та Гнутового.

На луганському напрямку зі станкових протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по українських позиціях в районі Станиці Луганської і Травневого.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення. Бійця доправили до військово-медичної установи та надали усю необхідну допомогу, зазначають в штабі.