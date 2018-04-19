Боевики провели 12 обстрелов, ранен боец – штаб

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Четверг, 19 апреля 2018, 18:40

С начала суток российско-оккупационные войска совершили 12 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 19 апреля.

В частности, на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял укрепления сил АТО вблизи Авдеевки.

Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Каменки, а стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Водяного, Марьинки и Гнутово.

На луганском направлении из станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по украинским позициям в районе Станицы Луганской и Травневого.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Бойца отправили в военно-медицинское учреждение и предоставили всю необходимую помощь, отмечают в штабе.

Украинская правда
Темы: АТО
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