Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС має призначити спецпредставника з питань Донбасу і Криму - комітет асоціації

Четвер, 19 квітня 2018, 20:03

Європейський союз має докладати більше для вирішення конфлікту на Донбасі та деокупації Криму і призначити спеціального представника з цих питань.

Про це йдеться у заяві, ухваленій Парламентським комітетом асоціації ЄС-Україна на засіданні, яке відбулося 18-19 квітня у Страсбурзі.

"ЄС повинен робити амбітні пропозиції стосовно своєї ролі у вирішенні конфлікту, такі як призначення спеціального представника ЄС щодо конфлікту в Східній Україні та Криму", - йдеться у заяві.

Комітет також розчарований, що за чотири роки після незаконної анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією жодної конкретної пропозиції міжнародного формату переговорів з деокупації півострова не було обговорено на міжнародних форумах.

"Висловлюємо жаль з приводу того, що Рада із закордонних справ не затвердила висновки щодо України на своєму останньому засіданні у березні 2018 року, тому закликаємо держави-члени ЄС провести цю дискусію з ухваленням висновків на черговому можливому засіданні Ради закордонних справ", - йдеться у заяві.

Депутати також засудили як політичне переслідування незаконне ув'язнення у Росії та Криму громадян України, а також погіршення ситуації з правами людини в Криму, зокрема для кримських татар.

"У світлі цих подальших порушень міжнародного права та основних прав людини вважаємо, що ЄС та Україна мають не тільки продовжувати існуючі санкції, але й накладати додаткові на Росію, в тому числі на тих, хто відповідає за порушення прав людини та організацію так званих президентських виборів в Криму та місті Севастополь", - наголошується в заяві.

Європейська правда

Теми: ЄСКриманексіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
ЄС
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: