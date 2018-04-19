ЄС має призначити спецпредставника з питань Донбасу і Криму - комітет асоціації

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Четвер, 19 квітня 2018, 20:03

Європейський союз має докладати більше для вирішення конфлікту на Донбасі та деокупації Криму і призначити спеціального представника з цих питань.

Про це йдеться у заяві, ухваленій Парламентським комітетом асоціації ЄС-Україна на засіданні, яке відбулося 18-19 квітня у Страсбурзі.

"ЄС повинен робити амбітні пропозиції стосовно своєї ролі у вирішенні конфлікту, такі як призначення спеціального представника ЄС щодо конфлікту в Східній Україні та Криму", - йдеться у заяві.

Комітет також розчарований, що за чотири роки після незаконної анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією жодної конкретної пропозиції міжнародного формату переговорів з деокупації півострова не було обговорено на міжнародних форумах.

"Висловлюємо жаль з приводу того, що Рада із закордонних справ не затвердила висновки щодо України на своєму останньому засіданні у березні 2018 року, тому закликаємо держави-члени ЄС провести цю дискусію з ухваленням висновків на черговому можливому засіданні Ради закордонних справ", - йдеться у заяві.

Депутати також засудили як політичне переслідування незаконне ув'язнення у Росії та Криму громадян України, а також погіршення ситуації з правами людини в Криму, зокрема для кримських татар.

"У світлі цих подальших порушень міжнародного права та основних прав людини вважаємо, що ЄС та Україна мають не тільки продовжувати існуючі санкції, але й накладати додаткові на Росію, в тому числі на тих, хто відповідає за порушення прав людини та організацію так званих президентських виборів в Криму та місті Севастополь", - наголошується в заяві.

Європейська правда

Теми: ЄС Крим анексія Донбас
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