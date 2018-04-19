ЕС должен назначить спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма - комитет ассоциации

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Четверг, 19 апреля 2018, 20:03

Европейский союз должен прилагать больше усилий для разрешения конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма и назначить специального представителя по этим вопросам.

Об этом говорится в заявлении, принятом парламентским комитетом ассоциации ЕС-Украина на заседании, которое состоялось 18-19 апреля в Страсбурге.

"ЕС должен делать амбициозные предложения относительно своей роли в решении конфликта, такие как назначение специального представителя ЕС по конфликту в Восточной Украине и Крыму", - говорится в заявлении.

Комитет разочарован, что за четыре года после незаконной аннексии Крыма и города Севастополя Российской Федерацией на международных форумах.не обсуждалось ни одно конкретное предложение международного формата переговоров о деоккупации полуострова.

"Выражаем сожаление по поводу того, что Совет по иностранным делам не утвердил выводы относительно Украины на своем последнем заседании в марте 2018 года, поэтому призываем государства-члены ЕС провести эту дискуссию с принятием выводов на очередном возможном заседании Совета иностранных дел", - говорится в заявлении.

Депутаты также осудили как политическое преследование незаконное заключение в России и Крыму граждан Украины, а также ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, в частности для крымских татар.

"В свете этих дальнейших нарушений международного права и основных прав человека считаем, что ЕС и Украина не только должны продолжать существующие санкции, но и накладывать дополнительные на Россию, в том числе на тех, кто отвечает за нарушение прав человека и организацию так называемых президентских выборов в Крыму и городе Севастополь", - отмечается в заявлении.

Европейская правда

Темы: ЕС Крым аннексия Донбасс
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