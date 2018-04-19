У сімферопольському СІЗО в квітні 4 людини померли неприродною смертю

У СІЗО-1 Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, щонайменше четверо людей померли неприродною смертю, двоє з них – кримські татари.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" з посиланням на джерела.

"КПГ має інформацію, що, ймовірно, 6 квітня знайдені повішеними: Сервер Білялов, 69 років, і Олег Гончаров, 46 років. 12 квітня у штрафному ізоляторі (карцері) знайдений повішеним 23‑річний Дмитро Шиповник", - розповіли правозахисники.

13 квітня у камері номер 8, куди поміщають новоприбулих, у так званому "карантині", з перерізаним горлом знайдений 39‑річний Іслам Іскеров, доправлений до СІЗО Сімферополя з Джанкоя.

За словами правозахисників, вони не знають, що саме спричинило смерті цих людей. Однак версії про самогубства можна розглядати як малопереконливі.

За свідченнями, які мають правозахисники, Сервер Білялов розраховував на припинення кримінального переслідування та звільнення від покарання найближчим часом завдяки виявленим новим обставинам.

Дмитра Шиповника "знайшли" мертвим у карцері. Туди поміщають людей після ретельного особистого огляду і ув’язнений перебуває там один під постійним наглядом.

Крім того, не зрозуміло, що могло спонукувати Іслама Іскерова перерізати собі горло, вважають правозахисники.

Інформація про ці події відсутня на офіційних сайтах Слідчого Комітету РФ, Прокуратури РФ, ФСВП РФ.