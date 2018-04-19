Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В симферопольском СИЗО в апреле 4 человека умерли неестественной смертью

Четверг, 19 апреля 2018, 22:11
В симферопольском СИЗО в апреле 4 человека умерли неестественной смертью

В СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них - крымские татары.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на источники.

"КПГ располагает информацией, что, вероятно, 6 апреля найдены повешенными: Сервер Билялов, 69 лет, и Олег Гончаров, 46 лет. 12 апреля в штрафном изоляторе (карцере) найден повешенным 23-летний Дмитрий Шиповник", - рассказали правозащитники.

13 апреля в камере номер 8, куда помещают новоприбывших, в так называемом "карантине", с перерезанным горлом найден 39-летний Ислам Искеров, доставленный в СИЗО Симферополя из Джанкоя.

По словам правозащитников, они не знают, что именно послужило причиной смерти этих людей. Однако версии о самоубийствах можно рассматривать как малоубедительные.

По свидетельствам, которые имеют правозащитники, Сервер Билялов рассчитывал на прекращение уголовного преследования и освобождение от наказания в ближайшее время благодаря выявленным новым обстоятельствам.

Дмитрия Шиповника "нашли" мертвым в карцере. Туда помещают людей после тщательного личного досмотра и заключенный находится там один под постоянным наблюдением.

Кроме того, непонятно, что могло побуждать Ислама Искерова перерезать себе горло, считают правозащитники.

Информация об этих событиях отсутствует на официальных сайтах Следственного Комитета РФ, Прокуратуры РФ, ФСИН РФ.

Украинская правда
Темы: КрыманнексияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Оккупационные "власти" утверждают, что ни один беспилотник не достиг цели в Севастополе
Оккупанты сообщают о взрывах в Севастополе
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: