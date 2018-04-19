В симферопольском СИЗО в апреле 4 человека умерли неестественной смертью

В СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них - крымские татары.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на источники.

"КПГ располагает информацией, что, вероятно, 6 апреля найдены повешенными: Сервер Билялов, 69 лет, и Олег Гончаров, 46 лет. 12 апреля в штрафном изоляторе (карцере) найден повешенным 23-летний Дмитрий Шиповник", - рассказали правозащитники.

13 апреля в камере номер 8, куда помещают новоприбывших, в так называемом "карантине", с перерезанным горлом найден 39-летний Ислам Искеров, доставленный в СИЗО Симферополя из Джанкоя.

По словам правозащитников, они не знают, что именно послужило причиной смерти этих людей. Однако версии о самоубийствах можно рассматривать как малоубедительные.

По свидетельствам, которые имеют правозащитники, Сервер Билялов рассчитывал на прекращение уголовного преследования и освобождение от наказания в ближайшее время благодаря выявленным новым обстоятельствам.

Дмитрия Шиповника "нашли" мертвым в карцере. Туда помещают людей после тщательного личного досмотра и заключенный находится там один под постоянным наблюдением.

Кроме того, непонятно, что могло побуждать Ислама Искерова перерезать себе горло, считают правозащитники.

Информация об этих событиях отсутствует на официальных сайтах Следственного Комитета РФ, Прокуратуры РФ, ФСИН РФ.