У МЗС РФ заявили про можливе припинення авіасполучення між Росією і США

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Четвер, 19 квітня 2018, 22:58

У міністерстві закордонних справ Росії припустили, що РФ та США можуть залишитися без авіасполучення через труднощі з отриманням американських віз екіпажами "Аерофлоту".

Про це йдеться у коментарі МЗС РФ.

"Уже навіть не можна виключити, що наші країни залишаться без авіаційного сполучення. "Аерофлот", який єдиний здійснює регулярні рейси між Росією і США, може виявитися змушений їх припинити, так як екіпажі відчувають зростаючі труднощі з отриманням американських віз", - стверджують у російському МЗС.

У відомстві нагадали, що обов'язок завчасно надавати візи для персоналу повітряних суден зафіксований у російсько-американській угоді про повітряне сполучення від 1994 року.

Українська правда
Теми: Росія США авіа
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