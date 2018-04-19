В МИД РФ заявили о возможном прекращении авиасообщения между Россией и США

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Четверг, 19 апреля 2018, 22:58

В министерстве иностранных дел России предположили, что РФ и США могут остаться без авиасообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами "Аэрофлота".

Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный осуществляет регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи чувствуют возрастающие трудности с получением американских виз", - утверждают в российском МИД.

В ведомстве напомнили, что обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском соглашении о воздушном сообщении от 1994 года.

Украинская правда
Темы: Росcия США авиа
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