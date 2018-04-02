Загибель дітей в Одесі: порушено 6 справ, причина пожежі не встановлена

Слідство щодо пожежі в одеському таборі "Вікторія", де 16 вересня 2017 року загинуло троє дітей, триває одразу по кількох напрямах і по шістьох кримінальних провадженнях.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Одеської області, старший процесуальний керівник Олег Хорсуненко.

По-перше, за його словами, відкрите провадження стосовно директора табору Петроса Саркісяна.

По-друге - стосовно старшого вихователя Наталії Янчик (пізніше взяла прізвище чоловіка Цокур) – вона як єдиний працівник із вищою освітою підписувала акти про пожежну безпеку. Жінка співпрацює зі слідством, і її покази дають можливість зрозуміти, як насправді працював табір і за які порушення має відповідати керівництво.

По-третє, поліція розслідує економічне провадження стосовно можливого привласнення і розтрати державних коштів, що були виділені на реконструкцію "Вікторії" у 2015-2016 роках.

"У цьому провадженні підозрюваних поки немає, але там проводяться експертизи. Зокрема економічна, яка встановлює рух коштів, і експертиза щодо горючості. Вона встановлює, чому так швидко відбулося загоряння і горіння табору. Ці причини встановлюються", – уточнює Хорсуненко.

Четверте провадження стосується використання коштів місцевого бюджету, зокрема – на зарплату працівникам табору "Вікторія". Частково ці кошти привласнювалися керівництвом, але оголошувати підозру прокуратура планує наприкінці березня – коли у цьому провадженні буде закінчено експертизу.

П’яте провадження виділили за фактом порушення правил пожежної безпеки іншими особами. У рамках цієї справи слідство проводило ексгумацію тіл трьох загиблих дівчат, у ньому ж поліція встановлює, хто вимикав сигналізацію, хто мав виконувати правила пожежної безпеки, але не виконував їх. У тому числі правоохоронці досліджують дії працівників табору.

Шосте кримінальне провадження відкрите щодо екс-заступника міського голови Одеси Зінаїди Цвірінько. Її прокуратура підозрює у недбалості, що призвела до трагедії.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора табору Саркісяна.

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін його арешту з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія".