САП скерувала до суду обвинувачення щодо глави Держаудиту Гаврилової

Спеціальна антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.

Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook.

Зазначається, що 30 березня прокурори направили до суду складений детективами Національного антикорупційного бюро обвинувальний акт стосовно Гаврилової.

У САП повідомляють, що їй інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Так, за версією детективів, голова держаудитслужби впродовж 2015–2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, законність підстав набуття якої не підтверджена доказами, а їхня вартість значно перевищує законні доходи посадовця.

"Також, на переконання слідства, голова Держаудитслужби внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн)", - сказано у заяві.

У САП додали, що на думку слідства посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна.

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Києва відмовився відстороняти голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову від займаної посади.

Як повідомлялося, наприкінці 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратурависунула обвинувачення Гавриловій у незаконному збагаченні.

Під час обшуку у чиновниці знайшли, зокрема, золоті злитки. При цьому законність їх придбання не підкріплюється доказами, зібраними детективами Національного антикорупційного бюро України.

Сама глава Держаудитслужби пояснює висунуті звинувачення "помстою".

25 січня суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Водночас суд відмовив відсторонити Гаврилову від займаної посади.