Коаліція не прийшла на комітет розглядати скасування декларацій для ГО

Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції не може почати роботу через відсутність кворуму.

Про це повідомили нардепи в ефірі телеканалу "112".

Комітет мав почати засідання о 14.00, проте на нього прийшли лише 6 з 24 нардепів.

"У нас кворум дуже рідко за останній час з'являється", - сказав нардеп Борислав Береза.

Також колишній голова комітету Єгор Соболєв заявив, що на засідання не прийшли представники БПП, Народного фронту, Радикальної партії і "Опоблоку".

"Це ті сили, які запровадили для громадських активістів вимогу (подавати електронні декларації – ред.)", - сказав він.

"Я впевнений, що вони, ці сили, грають фарс, коли говорять, що вони хочуть змінити закон. Я впевнений, що вони зараз реалізують свою наступну дію, домогтися амністії своїм корупційним капіталам", - сказав він.

Як відомо, у понеділок голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що у парламенті є два нових законопроекти про скасування е-декларування для громадських активістів, які депутати можуть розглянути вже у вівторок, 3 квітня.

За його словами, законопроекти, які були внесені на розгляд парламенту раніше і які розглядали у минулий четвер, вже втратили свою актуальність і тому апарат Верховної Ради напрацював новий документ, який складається з двох частин.

"Одна - це скасування е-декларування для громадських активістів і для іноземців, які входять у наглядові ради. І другий момент, не менш важливий - це декриміналізація осіб, які входять у цю категорію", - сказав голова ВР.

Парубій зазначив, що у депутатів була попередня домовленність, щоб антикорупційний комітет зібрався у понеділок і розглянув цей законопроект, а також проект закону, який у п'ятницю подала фракція "Батьківщина".

Раніше повідомлялося, що НАЗК підтримує скасування електронного декларування для учасників антикорупційних громадських організацій.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".