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Справа Кернеса: 15 свідків доставлять до суду примусово

Понеділок, 2 квітня 2018, 15:57

Київський районний суд Полтави на черговому засіданні в понеділок у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Сміцького виніс ухвалу про привід свідків.

Про це повідомляє 2 квітня "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні прокуратура не забезпечила явку жодного з ще не допитаних свідків звинувачення. Їх 15 осіб. Тому суд виніс ухвалу про привід цих свідків", – сказав адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

Наступне засідання у справі призначено на 23 квітня.

Як повідомлялося, 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку євромайдан в Харкові. У той же день депутат Харківської облради від ВО "Батьківщина" Іван Варченко заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю" Національ".

Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу і про завершення досудового розслідування.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса та двох його охоронців.

2 квітня 2015 року ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

"Українська правда" у Threads

Теми: КернессудХарків
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