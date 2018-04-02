Капітану арештованого російського судна вручили підозру

Капітану риболовецького судна "Норд" оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Про це йдеться у повідомленні прокуратури АРК.

Зазначене судно було затримане прикордонниками 25 березня 2018 року в акваторії Азовського моря. Ухвалою суду на судно накладено арешт шляхом заборони розпорядження та користування ним у будь-який спосіб.

"Також, 31 березня 2018 року громадянину України, капітану судна "Норд" оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.