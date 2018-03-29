Росіяни відреагували на затримання Україною їхнього судна

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Четвер, 29 березня 2018, 15:47
Фото Держприкордонслужи

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.

Про це пише у Twitter офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Є очевидною чергова провокаційна витівка української влади щодо громадян Російської Федерації. Стосовно екіпажу судна українські прикордонники діяли на кшталт сомалійських піратів", - заявляє вона.

Захарова стверджує, що екіпаж судна мав усі необхідні документи для здійснення рибного промислу в акваторії Азовського моря і здійснював лов риби "у суворій відповідності з діючими правилами рибальства".

"Розглядаємо акцію Києва як спробу помститися жителям Криму за їхній свідомий вибір на користь повернення до складу Росії", - пише вона.

Захарова зажадала від імені РФ "негайного звільнення членів екіпажу і повернення судна "Норд" законному власникові".

Як відомо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Українська правда
Теми: Росія скандал кораблі Крим
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