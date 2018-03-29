Росіяни відреагували на затримання Україною їхнього судна
У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.
Про це пише у Twitter офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
"Є очевидною чергова провокаційна витівка української влади щодо громадян Російської Федерації. Стосовно екіпажу судна українські прикордонники діяли на кшталт сомалійських піратів", - заявляє вона.
Захарова стверджує, що екіпаж судна мав усі необхідні документи для здійснення рибного промислу в акваторії Азовського моря і здійснював лов риби "у суворій відповідності з діючими правилами рибальства".
"Розглядаємо акцію Києва як спробу помститися жителям Криму за їхній свідомий вибір на користь повернення до складу Росії", - пише вона.
Захарова зажадала від імені РФ "негайного звільнення членів екіпажу і повернення судна "Норд" законному власникові".
Як відомо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.
У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.
Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.