Хакери зламали сайт ДП "Антонов"

Сайт Державного підприємства "Антонов" укотре атакували хакери.

Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром"

"Корпоративний сайт ДП "Антонов" закрито в зв’язку з черговою хакерською атакою. Будь-які повідомлення, які поширюються з сайту www.antonov.com, починаючи з 19 квітня, є хибними. Дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомлені з посиланням на прес-службу ДП "Антонов".

У зв’язку з цим "Укроборонпром" заявляє, що зловмисники цілеспрямовано намагаються дискредитувати провідне українське підприємство в галузі.