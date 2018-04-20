Хакери зламали сайт ДП "Антонов"

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 00:46

Сайт Державного підприємства "Антонов" укотре атакували хакери.

Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром"

"Корпоративний сайт ДП "Антонов" закрито в зв’язку з черговою хакерською атакою. Будь-які повідомлення, які поширюються з сайту www.antonov.com, починаючи з 19 квітня, є хибними. Дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомлені з посиланням на прес-службу ДП "Антонов".

У зв’язку з цим "Укроборонпром" заявляє, що зловмисники  цілеспрямовано намагаються дискредитувати провідне українське підприємство в галузі.

Теми: Укроборонпром хакери
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