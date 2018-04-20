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Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"

Пятница, 20 апреля 2018, 00:46

Сайт государственного предприятия "Антонов" в очередной раз атаковали хакеры.

Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром"

"Корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

В связи с этим "Укроборонпром" заявляет, что злоумышленники целенаправленно пытаются дискредитировать ведущее украинское предприятие в отрасли.

Темы: Укроборонпромхакеры
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