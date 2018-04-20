Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"

994 просмотра
Пятница, 20 апреля 2018, 00:46

Сайт государственного предприятия "Антонов" в очередной раз атаковали хакеры.

Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром"

"Корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

В связи с этим "Укроборонпром" заявляет, что злоумышленники целенаправленно пытаются дискредитировать ведущее украинское предприятие в отрасли.

Темы: Укроборонпром хакеры
powered by lun.ua
По теме
Предприятие "Укроборонпрома" забросали гранатами 5 апреля 2018, 14:01
"Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет" 5 апреля 2018, 03:23
В "Укроборонпроме" уволят 40% работников 29 марта 2018, 10:37
Все новости
Главные новости
В НАБУ прокомментировали "пленки Онищенко"
В симферопольском СИЗО в апреле 4 человека умерли неестественной смертью
Главные новости дня – за 60 секунд
ЕС должен назначить спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма - комитет ассоциации
Все новости
здоровье

Какие овощи нужно есть, чтобы не заработать инсульт

исследование

У мужчин тоже может быть послеродовая депрессия