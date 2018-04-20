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Мінфін США: Санкції проти російських олігархів виправдали очікування Трампа

П'ятниця, 20 квітня 2018, 03:13

Санкції США проти російських олігархів, які опустили курс рубля і потрясли ринки металів, мали той ефект, якого вимагала адміністрація Трампа.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, пише Bloomberg.

В інтерв'ю на телеканалі Fox Business Мнучін сказав, що санкції проти магнатів, близьких до російського уряду, мають "необхідний вплив".

При цьому він не виключив додаткових фінансових ударів, заявивши, що адміністрація не боїться і буде використовувати ці інструменти.

Санкції, введені 6 квітня, серед інших, стосувалися Олега Дерипаски, засновника і основного акціонера російської групи компаній En + Group Plc. Акції  алюмінієвої компанії "Русал", що входить в неї, знизилися до історичного мінімуму.

За один день найбагатші російські бізнесмени зі списку Forbes втратили понад 12 млрд доларів через санкції.

Рубль упав на 8,3% відколи були застосовані штрафні заходи.

Мнучін уточнив, що адміністрація Трампа не запровадила санкції проти Росії, про які в неділю заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі, тому, що після її виступу стратегія змінилася.

Він уточнив, що стратегія обговорювалася в Раді національної безпеки уже після того, як Гейлі зробила заяву.

"Це була поточна ситуація, рішення змінилося. Є засекречені рішення. Я не готовий розповідати все це", - сказав Мнучін.

Як повідомлялося, 18 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що нових санкцій проти РФ не буде, поки вона не здійснить чергову провокацію.

Теми: санкціїРосіяСША
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