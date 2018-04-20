Минфин США: Санкции против российских олигархов оправдали ожидания Трампа

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Пятница, 20 апреля 2018, 03:13

Санкции США против российских олигархов, которые опустили курс рубля и потрясли рынки металлов, имели тот эффект, которого требовала администрация Трампа.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, пишет Bloomberg.

В интервью на телеканале Fox Business Мнучин сказал, что санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие".

При этом он не исключил дополнительных финансовых ударов, заявив, что администрация не боится и будет использовать эти инструменты.

Санкции, введенные 6 апреля, среди прочих, касались Олега Дерипаски, основателя и основного акционера российской группы компаний En + Group Plc. Акции, входящей в нее алюминиевой компании "Русал", снизились до исторического минимума.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов.

Рубль упал на 8,3% с тех пор, как были наложены штрафы меры.

Мнучин уточнил, что администрация Трампа не ввела санкции против России, о которых в воскресенье заявила  посол США в ООН Никки Хейли, потому, что после ее выступления стратегия изменилась.

Он уточнил, что стратегия обсуждалась в Совете национальной безопасности уж после того, как Хейли сделала заявление.

"Это была текущая ситуация, решение изменилось. Есть засекреченные решения. Я не готов рассказывать все это", - сказал Мнучин.

Как сообщалось, 18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что новых санкций против РФ не будет, пока она не совершит очередную провокацию.

Темы: санкции Росcия США
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