Болтон назвав російському послу умови поліпшення відносин з США

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 04:59

Поліпшення відносин між США та РФ залежить від вирішення створених нею проблем.

Про це радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заявив послу Росії Анатолію Антонову, пише Reuters.

Болтон сказав Антонову, що в інтересах обох країн мати кращі відносини, але Росія повинна "вирішити проблеми з твердженнями про втручання у вибори в 2016 році в США і отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії".

У заяві Болтона також говориться, що Сполучені Штати стурбовані ситуацією в Україні, де Росія підтримує сепаратистів, і в Сирії, де в ході семирічної громадянської війни Москва надає військову підтримку уряду Дамаска.

Це була перша зустріч посла Росії в США Антонова і Болтона з моменту його вступу на посаду радника президента США з національної безпеки.

Теми: США Росія
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