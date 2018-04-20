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Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Пятница, 20 апреля 2018, 04:59
Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Улучшение отношений между США и РФ зависит от решения созданных ею проблем.

Об этом советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил послу России Анатолию Антонову, пишет Reuters.

Болтон сказал Антонову, что в интересах обеих стран иметь лучшие отношения, но Россия должна "решить проблемы с утверждениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США и отравлении бывшего российского шпиона в Великобритании".

В заявлении Болтона также говорится, что Соединенные Штаты  обеспокоены ситуацией в Украине, где Россия поддерживает сепаратистов, и в Сирии, где в ходе семилетней гражданской войны Москва оказывает военную поддержку правительству Дамаска.

Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.

Темы: СШАРосcия
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