У Сирії затриманий бойовик причетний до організації теракту 11 вересня в США

Підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF) захопили Мухаммеда Хайдара Заммара, який, як вважає уряд США, пов'язаний з терактами 11 вересня 2001 року.

Про це пише CNN.

"Ми можемо підтвердити, що Мохаммад Хайдар Заммар, громадянин Німеччини, який народився в Сирії, був захоплений більш ніж місяць тому партнерами SDF в рамках поточних операцій по боротьбі з ІДІЛ всередині Сирії", - сказав CNN представник Пентагону Ерік Пахон.

Пахон додав, що Заммар "був захоплений під час односторонньої операції, проведеної сирійськими демократичними силами".

"Ми працюємо з нашими партнерами у SDF, щоб отримати додаткову інформацію", - додав він, назвавши захоплення Заммара "сильним нагадуванням про загрозу, яку представляє ІДІЛ і її мережа іноземних терористів".

Вважається, що Заммар завербував деяких виконавців терактів 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах, включаючи авіавикрадача Мохаммеда Атту. У доповіді урядової Комісії 9/11 йдеться, що Заммар, як повідомлялося, був відповідальним за вплив на Гамбурзьку групу, частиною якої був Атта.

Заммар був заарештований в Марокко в грудні 2001 року і відправлений до Сирії, де він був засуджений за членство в організації "Брати-мусульмани". Він був звільнений з в'язниці після початку повстання.