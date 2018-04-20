В Сирии задержан боевик причастный к организации теракта 11 сентября в США

Поддерживаемые США Cирийские демократические силы (SDF) захватили Мухаммеда Хайдара Заммара, который, как считает правительство США, связан с терактами 11 сентября 2001 года.

Об этом пишет CNN.

"Мы можем подтвердить, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии, родившийся в Сирии, был захвачен более чем месяц назад партнерами SDF в рамках текущих операций по борьбе с ИГИЛ внутри Сирии", - сказал CNN представитель Пентагона Эрик Пахон.

Пахон добавил, что Заммар "был захвачен во время односторонней операции, проводимой сирийскими демократическими силами".

"Мы работаем с нашими партнерами по SDF, чтобы получить дополнительную информацию", - добавил он, назвав захват Заммара "сильным напоминанием об угрозе, которую представляет ИГИЛ и ее сеть иностранных террористов".

Считается, что Заммар завербовал некоторых исполнителей терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, включая авиаугонщика Мохаммеда Атту. В докладе правительственной Комиссии 9/11 говорится, что Заммар, как сообщалось, был ответственным за влияние на Гамбургскую группу, частью которой был Атта.

Заммар был арестован в Марокко в декабре 2001 года и отправлен в Сирию, где он был осужден за членство в организации "Братья-мусульмане". Он был освобожден из тюрьмы после начала восстания.