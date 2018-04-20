Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сирии задержан боевик причастный к организации теракта 11 сентября в США

Пятница, 20 апреля 2018, 07:17

Поддерживаемые США Cирийские демократические силы (SDF) захватили Мухаммеда Хайдара Заммара, который, как считает правительство США, связан с терактами 11 сентября 2001 года.

Об этом пишет CNN.

"Мы можем подтвердить, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии, родившийся в Сирии, был захвачен более чем месяц назад партнерами SDF в рамках  текущих операций по борьбе с ИГИЛ внутри Сирии", - сказал CNN представитель Пентагона Эрик Пахон.

Пахон добавил, что Заммар "был захвачен во время односторонней операции, проводимой сирийскими демократическими силами".

"Мы работаем с нашими партнерами по SDF, чтобы получить дополнительную информацию", - добавил он, назвав захват Заммара "сильным напоминанием об угрозе, которую представляет ИГИЛ и ее сеть иностранных террористов".

Считается, что Заммар завербовал некоторых исполнителей терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, включая авиаугонщика Мохаммеда Атту. В докладе правительственной Комиссии 9/11 говорится, что Заммар, как сообщалось, был ответственным за влияние на Гамбургскую группу, частью которой был Атта.

Заммар был арестован в Марокко в декабре 2001 года и отправлен в Сирию, где он был осужден за членство в  организации "Братья-мусульмане". Он был освобожден из тюрьмы после начала восстания.

Темы: СириятерроризмСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: