Доба в АТО: 35 обстрілів, 2 бійців ЗСУ поранено

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 07:41

Минулої доби російсько-окупаційні війська 35 разів обстрілювали позиції Збройних Сил України, двоє українських бійців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Агресор знову застосував заборонене Мінськими угодами озброєння.

Зокрема, на донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗСУ в Пісках та Опитному. Також в районі Пісків та Авдіївки  бійці АТО були обстріляні з мінометів калібру 82 мм.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по українських опорних пунктах поблизу Шахти "Бутівка", Водяного, Авдіївки, Лебединського і Кам’янки. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували неподалік Мар’їнки, Харчовика та Гнутового.

На луганському напрямку з гранатометів агресор відкривав вогонь по українських позиціях в районі населених пунктів Станиця Луганська, Травневе та Артема.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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