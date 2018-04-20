Сутки в АТО: 35 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены

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Пятница, 20 апреля 2018, 07:41

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины, двое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Агрессор снова применил запрещеннон Минскими соглашениями вооружение.

В частности, на донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в Песках и Опытном. Также в районе Песков и Авдеевки бойцы АТО были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорных пунктах вблизи Шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении из гранатометов агрессор открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Майское и Артема.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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