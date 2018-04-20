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У Єревані демонстранти почали блокувати автошляхи

П'ятниця, 20 квітня 2018, 09:13

У п’ятницю зранку сотні активістів опозиційного руху, що виступає проти прем'єрства Сержа Саргсяна, розбившись на групи, знову вийшли на вулиці Єревану з метою перекриття руху транспорту.

Про це повідомляє Радио Азатутюн, передає "Європейська правда"

Напередодні опозиційний депутат Нікол Пашинян, який очолюює рух, закликав продовжити акції громадянської непокори. Він, зокрема, закликав водіїв вантажівок перекривати дороги.

Між тим, поліція продовжила затримання протестувальників. Так вранці на площі Республіки в Єревані поліцейські затримали одного з лідерів руху "Відкинь Сержа" Давида Санасаряна і ще кілька активістів.

17 квітня, в день, коли парламент обрав екс-президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром, лідер опозиційної партії "Громадський договір" та голова парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян оголосив про початок безкровної "оксамитової" революції.

Незважаючи на заклики з боку представників влади про те, щоб почати політичний діалог, на мітингах опозиціонери продовжують виступати з вимогою про зміну влади.

Напередодні під час протестів у Вірменії проти нового прем'єра поліція затримала 100 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменія
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