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В Ереване демонстранты начали блокировать автодороги

Пятница, 20 апреля 2018, 09:13

В пятницу утром сотни активистов оппозиционного движения, выступающего против премьерства Сержа Саргсяна, разбившись на группы, вновь вышли на улицы Еревана с целью перекрытия движения транспорта.

Об этом сообщает Радио Азатутюн, передает "Европейская правда".

Накануне оппозиционный депутат Никол Пашинян, который возглавляет движение, призвал продолжить акции гражданского неповиновения. Он, в частности, призвал водителей грузовиков перекрывать дороги.

Между тем, полиция продолжила задержания протестующих. Так утром на площади Республики в Ереване полицейские задержали одного из лидеров движения "Отвергни Сержа" Давида Санасаряна и еще несколько активистов.

17 апреля, в день, когда парламент избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, лидер оппозиционной партии "Общественный договор" и председатель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян объявил о начале бескровной "бархатной" революции.

Несмотря на призывы со стороны представителей власти о том, чтобы начать политический диалог, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием о смене власти.

Накануне во время протестов в Армении против нового премьера полиция задержала 100 человек.

Темы: Армения
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