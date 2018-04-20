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Чиновник і телефоністка НГУ за хабарі допомагали "відкосити" від армії

П'ятниця, 20 квітня 2018, 09:43

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської облдержадміністрації та телефоністка Нацгвардії у Запорізькій області обіцяли за хабарі допомогти уникнути призиву на військову строкову службу.

Як повідомляє військова прокуратура південного регіону, обоє службовців затримані.

Чиновника з Миколаївщини затримали під час одержання 2 тисяч доларів.

За таку суму він обіцяв громадянину вплинути на посадовців військового комісаріату щодо зняття вказаного громадянина та ще одної особи призовного віку з військового обліку та не призивати на військову строкову службу. 

 

У Запорізькій області погоріла на здирництві телефоністка групи зв’язку взводу стаціонарних засобів зв’язку військової частини Нацгвардії.

Відзначається, що за 1 тисячу доларів старший солдат, діючи спільно зі службовими особами Запорізького обласного військкомату, "обіцяла" громадянці Г. забезпечити непризов на військову службу військовозобов’язаного Ф. 

 

Зловмисницю затримали під час одержання другої частини обумовленої суми в розмірі 500 доларів.

Військова прокуратура готує затриманим повідомлення про підозру у хабарництві та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Теми: Миколаївська областьЗапоріжжяхабар
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