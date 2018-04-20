Чиновник и телефонистка НГУ за взятки помогали "откосить" от армии
Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации и телефонистка Нацгвардии в Запорожской области обещали за взятки помочь избежать призыва на военную срочную службу.
Как сообщает военная прокуратура южного региона, оба служащих задержаны.
Чиновника из Николаева задержали во время получения 2 тысяч долларов.
За такую сумму он обещал гражданину повлиять на должностных лиц военного комиссариата о снятии указанного гражданина и еще одного человека призывного возраста с военного учета и не призывать на военную срочную службу.
В Запорожской области погорела на вымогательстве телефонистка группы связи взвода стационарных средств связи воинской части Нацгвардии.
Отмечается, что за 1000 долларов старший солдат, действуя совместно с должностными лицами Запорожского областного военкомата, "обещала" гражданке Г. обеспечить непризов на военную службу военнообязанного Ф.
Злоумышленницу задержали во время получения второй части оговоренной суммы в размере 500 долларов.
Военная прокуратура готовит задержанным сообщения о подозрении во взяточничестве и ходатайства в суд об избрании меры пресечения.