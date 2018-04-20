Чиновник и телефонистка НГУ за взятки помогали "откосить" от армии

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Пятница, 20 апреля 2018, 09:43

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации и телефонистка Нацгвардии в Запорожской области обещали за взятки помочь избежать призыва на военную срочную службу.

Как сообщает военная прокуратура южного региона, оба служащих задержаны.

Чиновника из Николаева задержали во время получения 2 тысяч долларов.

За такую ​​сумму он обещал гражданину повлиять на должностных лиц военного комиссариата о снятии указанного гражданина и еще одного человека призывного возраста с военного учета и не призывать на военную срочную службу. 

 

В Запорожской области погорела на вымогательстве телефонистка группы связи взвода стационарных средств связи воинской части Нацгвардии.

Отмечается, что за 1000 долларов старший солдат, действуя совместно с должностными лицами Запорожского областного военкомата, "обещала" гражданке Г. обеспечить непризов на военную службу военнообязанного Ф. 

 

Злоумышленницу задержали во время получения второй части оговоренной суммы в размере 500 долларов.

Военная прокуратура готовит задержанным сообщения о подозрении во взяточничестве и ходатайства в суд об избрании меры пресечения.

Темы: Николаевская область Запорожье взятка
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