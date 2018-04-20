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Зустріч Трампа і Путіна ще не готують - Лавров

П'ятниця, 20 квітня 2018, 10:19

Президент РФ Володимир Путін готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, але підготовка такої зустрічі ще не ведеться.

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю РИА "Новости" .

Раніше Путін і Трамп в ході телефонної розмови домовилися про можливість саміту, Білий дім заявляв, що ймовірним місцем зустрічі може стати Вашингтон.

Відповідаючи на питання про те, чи "зависла" підготовка зустрічі двох лідерів, Лавров зазначив, що "слово вилетіло", маючи на увазі публічне підтвердження наміру з боку Трампа.

"Президент Путін готовий до такої зустрічі", - додав він.

Глава МЗС РФ проте зазначив, що підготовка саміту як така поки ще не йде.

"Якщо це буде, як тільки буде якийсь розвиток, ми вам обов'язково розповімо", - сказав він.

"Але я просто зверну увагу на те, що Дональд Трамп уже після цієї телефонної розмови кілька разів і в твітах, і на словах говорив про те, що треба з Росією вирішувати питання, ми хочемо з Росією мати хороші стосунки, це краще, ніж не мати хороші стосунки, і тільки дурень думає інакше. Все це ми чуємо", - додав Лавров.

"Європейська правда"

Теми: ПутінТрампРосіяСШАЛавров
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