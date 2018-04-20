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Встречу Трампа и Путина еще не готовят - Лавров

Пятница, 20 апреля 2018, 10:19

Президент РФ Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, но подготовка такой встречи еще не ведется.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА "Новости".

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что вероятным местом встречи может стать Вашингтон.

Отвечая на вопрос о том, "зависла" ли подготовка встречи двух лидеров, Лавров отметил, что "слово вылетело", имея в виду публичное подтверждение намерения со стороны Трампа.

"Президент Путин готов к такой встрече", - добавил он.

Глава МИД РФ однако отметил, что подготовка саммита сама пока еще не идет.

"Если это будет, как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем", - заявил он.

"Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только дурак думает иначе. Все это мы слышим", - добавил Лавров.

"Европейская правда"

Темы: ПутинТрампРосcияСШАЛавров
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