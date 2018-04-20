Прем'єр розповів, де шукати "дороги Гройсмана"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не має стосунку до поганих доріг в Україні і сказав, де можна знайти хороші дороги, збудовані під його керівництвом.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

Перед цим нардеп від фракції "Самопоміч" Тетяна Острікова запитала:

"Пане прем'єр-міністре, а це зараз від трибуни був звіт уряду за два роки діяльності? Ми вимагаємо негайного звіту про діяльність уряду за два роки вашої діяльності перед суспільством і перед платниками податків. Ви коли прийшли до влади два роки тому, то говорили про наведення ладу на митниці і про будівництво доріг. Дороги зараз, коли зійшов сніг, це американські гірки, а на митниці панують правоохоронці і контрабандисти".

"Хочу вам сказати, що ті дороги, які виглядають як американські дороги, це не дороги Гройсмана, це символ безгосподарності минулого", - сказав голова уряду.

"Як виглядають дороги Гройсмана ви можете подивитися у Київській та Львівській областях. Можете подивитися на Одеса-Рені. Це ті дороги, які ми відновлюємо, нові", - заявив прем'єр.

Щодо запитання стосовно звіту уряду, Гройсман зазначив, що він був публічно презентований ще 15 лютого.

"Він знаходиться у парламенті і доступний для вас, ви можете його вивчати", - зазначив він.

За словами прем'єра, він пішов далі від своїх попередників і запровадив практику щоквартального звіту про свою діяльність.

Що стосується боротьби з контрабандою, то Гройсман розповів, що у цьому плані вдалося "дещо" зробити і в майбутньому, коли будуть закуплені сканери для митниці, боротьба з контрабандою значно покращиться.