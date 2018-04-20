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Премьер рассказал, где искать "дороги Гройсмана"

Пятница, 20 апреля 2018, 11:06
Премьер рассказал, где искать дороги Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не имеет отношения к плохим дорогам в Украине и сказал, где можно найти хорошие дороги, построенные под его руководством.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Перед этим нардеп от фракции "Самопомич" Татьяна Острикова спросила:

"Господин премьер-министр, а это сейчас от трибуны был отчет правительства за два года деятельности? Мы требуем немедленного отчета о деятельности правительства за два года вашей деятельности перед обществом и перед налогоплательщиками. Вы когда пришли к власти два года назад, то говорили о наведении порядка на таможне и о строительстве дорог. Дороги сейчас, когда сошел снег, это американские горки, а на таможне господствуют правоохранители и контрабандисты".

"Хочу вам сказать, что те дороги, которые выглядят, как американские дороги, это не дороги Гройсмана, это символ бесхозяйственности прошлого", - сказал глава правительства.

"Как выглядят дороги Гройсмана, вы можете посмотреть в Киевской и Львовской областях. Вы можете посмотреть на Одесса-Рени. Это те дороги, которые мы восстанавливаем, новые", - заявил премьер.

Относительно вопроса по отчету правительства, Гройсман отметил, что он был публично представлен еще 15 февраля.

"Он находится в парламенте и доступен для вас, вы можете его изучать", - отметил он.

По словам премьера, он пошел дальше своих предшественников и ввел практику ежеквартального отчета о своей деятельности.

Что касается борьбы с контрабандой, то Гройсман рассказал, что в этом плане удалось "кое-что" сделать и в будущем, когда будут закуплены сканеры на таможне, борьба с контрабандой значительно улучшится.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсманпремьерКабинет министровВерховная Рададороги
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