У Києві з'явилися вулиці на честь поета Семенка і режисера Вертова

Київрада дала назви 24 новим вулицям та провулкам у столиці.

Відповідне рішення депутати прийняли на засіданні 19 квітня.

Відтак, у Голосіївському районі з’явиться вулиці: Святослава Ріхтера, Бориса Мозолевського, Святоджерельна, Михайля Семенка, Пантелеймонівська, Полонської-Василенко, Омеляна Поповича, Пилипа Морачевського.

На мапі Оболонського району буде 6 нових вулиць: Аманда Струве, Миколи Плав’юка, Родини Костюків, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Ганни Барвінок.

У Святошинському районі назви отримали також 6 нових вулиць: Олени Курило, Олекси Синявського, Миколи Богуславського, Антоні Новосельського, Миколи Носова, Михайла Рибакова.

Провулок Дзиґи Вертова та вулиця Юрія Липи з’являться у Дніпровському районі. А у Солом’янському районі – вулиця Аттили Могильного.

Також депутати Київради уточнили назву вулиці Валентина Отаманського у Голосіївському районі – тепер вона називатиметься Валентина Отамановського.