В Киеве появились улицы в честь поэта Семенко и режиссера Вертова
Киевсовет дал названия 24 новым улицам и переулкам в столице.
Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 19 апреля.
Следовательно, в Голосеевском районе появятся улицы: Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михаила Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского.
На карте Оболонского района будет 6 новых улиц: Аманда Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Ганны Барвинок.
В Святошинском районе названия получили также 6 новых улиц: Елены Курыло, Алексея Синявского, Николая Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.
Переулок Дзыги Вертова и улица Юрия Липы появятся в Днепровском районе. А в Соломенском районе – улица Аттилы Могильного.
Также депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина Отаманского в Голосеевском районе – теперь она будет называться Валентина Отамановского.