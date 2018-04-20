В Киеве появились улицы в честь поэта Семенко и режиссера Вертова

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Пятница, 20 апреля 2018, 11:11

Киевсовет дал названия 24 новым улицам и переулкам в столице.

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 19 апреля.

Следовательно, в Голосеевском районе появятся улицы: Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михаила Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского.

На карте Оболонского района будет 6 новых улиц: Аманда Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Ганны Барвинок.

В Святошинском районе названия получили также 6 новых улиц: Елены Курыло, Алексея Синявского, Николая Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.

Переулок Дзыги Вертова и улица Юрия Липы появятся в Днепровском районе. А в Соломенском районе – улица Аттилы Могильного.

Также депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина Отаманского в Голосеевском районе – теперь она будет называться Валентина Отамановского.

Темы: Киев местная власть
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