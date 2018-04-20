Україна та ЄС погодили "нейтральних" арбітрів, що займуться лісом-кругляком

Уряд України та Європейська комісія завершили узгодження списку "нейтральних" арбітрів, один з яких має очолити арбітраж у суперечці про заборону експорту лісу-кругляка.

Про це повідомив "Європейській правді" речник представництва ЄС в Україні Юргіс Вільчинскас.

Як повідомлялося, за Угодою про асоціацію мають бути сформовані три групи арбітрів по 5 людей у кожній – від України, від ЄС, а також "нейтральні", які не є громадянами ані України, ані Євросоюзу. Для початку арбітражу з кожної групи обирається один арбітр. "Нейтральний" арбітр має очолювати арбітражну групу.

Юргіс Вільчинскас підтвердив інформацію ЄП про те, що Україна зараз призначила 4 з 5 своїх кандидатів у арбітражну групу, ЄС досі чекає на призначення п’ятого українського кандидата.

Водночас дипломат повідомив, що нещодавно завершилося призначення групи нейтральних арбітрів. "Обидва списки, крім українського, офіційно узгоджені. Список потенційних арбітрів, які не представляють ані Україну, ані ЄС, також вже погоджений сторонами", - заявив він.

Як уточнили "Європейській правді" співрозмовники з української сторони, кандидатури "нейтральних" арбітрів перебували на розгляді ще з минулого року, але їх затвердження з незрозумілих причин затягувалося. Днями Київ передав Євросоюзу свої пропозиції, з якими сторона ЄС погодилася.

Таким чином, арбітражний розгляд може розпочатися вже ближчим часом (орієнтовно в червні).

Джерело на Банковій запевнило "Європейську правду", що АП не блокуватиме початок розгляду через непризначення Києвом п’ятого потенційного арбітра.

Як писала ЄП, єврокомісар Сесілія Мальмстрьом повідомила українську сторону про намір почати арбітражну процедуру проти України; в разі незгоди Києва Брюссель звернеться до СОТ. Детальніше про ситуацію, що склалася, читайте в статті "На порозі торговельної війни: Україна та ЄС вийшли на новий етап суперечки про ліс-кругляк".