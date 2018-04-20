Украина и ЕС согласовали "нейтральных" арбитров, которые займутся лесом-кругляком

Правительство Украины и Европейская комиссия завершили согласование списка "нейтральных" арбитров, один из которых должен возглавить арбитраж в споре о запрете экспорта леса-кругляка.

Об этом сообщил "Европейской правде" пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас.

Как сообщалось, по Соглашению об ассоциации должны быть сформированы три группы арбитров по пять человек в каждой - от Украины, от ЕС, а также "нейтральные", которые не являются гражданами ни Украина, ни Евросоюза. Для начала арбитража из каждой группы выбирается один арбитр. "Нейтральный" арбитр должен возглавлять арбитражную группу.

Юргис Вильчинскас подтвердил информацию ЕП о том, что Украина назначила четырех из пяти своих кандидатов в арбитражную группу, ЕС до сих пор ждет назначения пятого украинского кандидата.

В то же время дипломат сообщил, что недавно завершилось назначения группы нейтральных арбитров. "Оба списка, кроме украинского, официально согласованы. Список потенциальных арбитров, которые не представляют ни Украину, ни ЕС, также уже согласован сторонами", - заявил он.

Как уточнили "Европейской правде" собеседники с украинской стороны, кандидатуры "нейтральных" арбитров находились на рассмотрении еще с прошлого года, но их утверждения по непонятным причинам затягивалось. На днях Киев передал Евросоюзу свои предложения, с которыми сторона ЕС согласилась.

Таким образом, арбитражное разбирательство может начаться уже в ближайшее время (ориентировочно в июне).

Источник на Банковой заверил "Европейскую правду", что АП не будет блокировать начало рассмотрения из-за неназначения Киевом пятого потенциального арбитра.

Как писала ЕП, еврокомиссар Сесилия Мальмстрем сообщила украинской стороне о намерении начать арбитражную процедуру против Украины; в случае несогласия Киева Брюссель обратится в ВТО. Подробнее о сложившейся ситуации читайте в статье "На пороге торговой войны: Украина и ЕС вышли на новый этап спора о лесе-кругляке".