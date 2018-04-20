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Рятувальники розповіли про численні порушення пожежної безпеки в Україні

П'ятниця, 20 квітня 2018, 12:50

Державна служба з надзвичайних ситуацій виявила 41 867 порушень правил пожежної безпеки у масово відвідуваних закладах України.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Усього перевірено 3 239 закладів. 11 964 порушення виявлені в торговельно-розважальних, культурно-видовищних та дозвіллєвих закладах, 27 705 - у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, 2 198 – в стаціонарних закладах охорони здоров’я.

Знайдені порушення полягають у відсутності або несправності автоматичних систем протипожежного захисту, протипожежного водопостачання, у потребі заміни або ремонту системи електропостачання, необхідності перепланувати шляхи евакуації, у відсутності первинних засобів пожежогасіння.

За даними служби, за порушення вимог пожежної безпеки до адміністративної відповідальності притягнуто 3 199 керівників закладів і відповідальних посадових осіб та направлено 125 позовних заяв до адміністративного суду.

Як повідомлялося, після пожежі в російському місті Кемерово, яка забрала десятки людських життів, багато з яких – діти, ДСНС України ініціювала масштабні перевірки об'єктів масового скупчення людей.

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Українська правда
Теми: пожежаУкраїнаДСНС
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