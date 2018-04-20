Спасатели рассказали о множестве нарушений пожарной безопасности в Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнаружила 41 867 нарушений правил пожарной безопасности в массово посещаемых заведениях Украины.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Всего проверено 3 239 учреждений. 11 964 нарушения выявлены в торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и учреждениях досуга, 27 705 - в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, 2 198 - в стационарных учреждениях здравоохранения.

Найденные нарушения заключаются в отсутствии или неисправности автоматических систем противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения, в необходимости замены или ремонта системы электроснабжения, необходимости перепланировать пути эвакуации, в отсутствии первичных средств пожаротушения.

По данным службы, за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 3 199 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц и направлены 125 исковых заявлений в административный суд.

Как сообщалось, после пожара в российском городе Кемерово, унесшего десятки человеческих жизней, многие из которых - дети, ГСЧС Украины инициировала масштабные проверки объектов массового скопления людей.

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