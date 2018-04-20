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На українсько-польському кордоні зросла незаконна міграція

П'ятниця, 20 квітня 2018, 13:05

На кордоні України та Польщі минулого року зросла кількість спроб нелегально перетнути кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України за підсумками зустрічі її голови Петра Цигикала з головним комендантом Прикордонної варти Польщі Томашем Прагою.

Цигикал та Прага вважають незаконну міграцію однією з основних загроз на спільному кордоні. Минулого року зафіксовано зростання на 18% кількості спроб порушення кордону нелегальними мігрантами.

Натомість знизилась активність незаконного переміщення сигарет, в цілому у 1,5 рази (2017 рік – 691 тис. пачок, 2016 рік – 1,035 млн.).

Також у ході зустрічі зауважувалося, що українсько-польський кордон залишається основним напрямком вивезення з України бурштину. Минулого року його було вилученого 412 кг, що майже в 1,5 рази більше ніж за попередній (287 кг).

Керівники прикордонних відомств підкреслили належний рівень взаємодії оперативних органів з питань протидії незаконному переправленню осіб та іншим видам протиправної діяльності І наголосили на важливості продовження тісної співпраці в цій сфері.

Європейська правда

Теми: Міграційна службакордонПольща
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