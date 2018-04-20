На украинско-польской границе увеличилась незаконная миграция

1258 просмотров
Пятница, 20 апреля 2018, 13:05

На границе Украины и Польши в прошлом году возросло количество попыток нелегально пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины по итогам встречи ее председателя Петра Цигикала с главным комендантом пограничной стражи Польши Томашем Прагой.

Главы двух ведомств считают незаконную миграцию одной из основных угроз на общей границе. В прошлом году зафиксирован рост на 18% количества попыток нарушения границы нелегальными мигрантами.

При этом снизилась активность незаконного перемещения сигарет, в целом в 1,5 раза (2017 - 691 тыс. пачек, 2016 год – 1,035 млн).

Также в ходе встречи отмечалось, что украинско-польская граница остается основным направлением вывоза из Украины янтаря. В прошлом году было изъято 412 кг, что почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущий (287 кг).

Руководители пограничных ведомств подчеркнули надлежащий уровень взаимодействия оперативных органов по вопросам противодействия незаконной переправке лиц и другим видам противоправной деятельности и подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества в этой сфере.

Европейская правда

Темы: Миграционная служба граница Польша
powered by lun.ua
По теме
В ГМС начали быстрее выдавать загранпаспорта 18 апреля 2018, 12:57
Очереди за загранпаспортами сохраняются, есть новый способ пожаловаться 30 марта 2018, 11:28
Порошенко запустил механизм для проверки россиян перед поездкой в Украину 21 марта 2018, 16:25
Все новости
Главные новости
Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование
Экс-руководителя "Укргазбанка" взяли под стражу
Гражданство Саакашвили: В Верховный Суд вызвали главу ГТС
На суде по делу Шабунина "пострадавший" устроил цирк
Все новости
исследование

Что беспокоит украинских студентов, которые ищут работу

флешмоб

#LemonFaceChallenge: зачем люди выкладывают видео, как они съедают лимон