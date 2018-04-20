На украинско-польской границе увеличилась незаконная миграция

На границе Украины и Польши в прошлом году возросло количество попыток нелегально пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины по итогам встречи ее председателя Петра Цигикала с главным комендантом пограничной стражи Польши Томашем Прагой.

Главы двух ведомств считают незаконную миграцию одной из основных угроз на общей границе. В прошлом году зафиксирован рост на 18% количества попыток нарушения границы нелегальными мигрантами.

При этом снизилась активность незаконного перемещения сигарет, в целом в 1,5 раза (2017 - 691 тыс. пачек, 2016 год – 1,035 млн).

Также в ходе встречи отмечалось, что украинско-польская граница остается основным направлением вывоза из Украины янтаря. В прошлом году было изъято 412 кг, что почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущий (287 кг).

Руководители пограничных ведомств подчеркнули надлежащий уровень взаимодействия оперативных органов по вопросам противодействия незаконной переправке лиц и другим видам противоправной деятельности и подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества в этой сфере.

Европейская правда