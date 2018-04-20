Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На украинско-польской границе увеличилась незаконная миграция

Пятница, 20 апреля 2018, 13:05

На границе Украины и Польши в прошлом году возросло количество попыток нелегально пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины по итогам встречи ее председателя Петра Цигикала с главным комендантом пограничной стражи Польши Томашем Прагой.

Главы двух ведомств считают незаконную миграцию одной из основных угроз на общей границе. В прошлом году зафиксирован рост на 18% количества попыток нарушения границы нелегальными мигрантами.

При этом снизилась активность незаконного перемещения сигарет, в целом в 1,5 раза (2017 - 691 тыс. пачек, 2016 год – 1,035 млн).

Также в ходе встречи отмечалось, что украинско-польская граница остается основным направлением вывоза из Украины янтаря. В прошлом году было изъято 412 кг, что почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущий (287 кг).

Руководители пограничных ведомств подчеркнули надлежащий уровень взаимодействия оперативных органов по вопросам противодействия незаконной переправке лиц и другим видам противоправной деятельности и подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества в этой сфере.

Европейская правда

Темы: Миграционная службаграницаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Миграционная служба
ГМС останавливает аннулирование загранпаспортов с ошибочной транслитерацией и восстановит отмененные - депутат
ЕС зафиксировал рекордное количество попыток нелегального въезда с 2016 года
Миграционная служба не отказывала экс-добровольцу из Беларуси, документы уже оформляют
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: