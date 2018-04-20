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Синоптики розповіли про погодні сюрпризи на вихідних

П'ятниця, 20 квітня 2018, 13:41

Цього уїк-енду, 21-22 квітня, в Україні мінлива погода: в суботу тепло, в неділю знову посвіжішає.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

В суботу внаслідок переміщення порції теплого повітря з Центральної Європи на більшій частині території України підвищиться денна температура. Очікується падіння атмосферного тиску, особливо вдень у північній частині країни. Без опадів. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 18-23°, на Прикарпатті до 26°, у східних областях і на узбережжі морів 14-19°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Києві - без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°.

 
Погода на 21 квітня

У неділю - без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11 °, вдень 13-18°, на заході та півдні країни 18-23°.

У Києві - без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 16-18°.

 
Погода на 22 квітня

Теми: погода
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