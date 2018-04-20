Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики рассказали о погодных сюрпризах на выходных

Пятница, 20 апреля 2018, 13:41

В этот уик-энд, 21-22 апреля, в Украине переменчивая погода: в субботу тепло, в воскресенье вновь посвежеет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В субботу вследствие перемещения порции теплого воздуха из Центральной Европы на большей части территории Украины повысится дневная температура, ожидается падение атмосферного давления, особенно днем в северной части страны. Без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла; днем 18-23°, на Прикарпатье до 26°, в восточных областях и на побережье морей 14-19°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.

 
Погода на 21 апреля

В воскресенье - без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°, на западе и юге страны 18-23°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

 
Погода на 22 апреля

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: