Синоптики рассказали о погодных сюрпризах на выходных

В этот уик-энд, 21-22 апреля, в Украине переменчивая погода: в субботу тепло, в воскресенье вновь посвежеет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В субботу вследствие перемещения порции теплого воздуха из Центральной Европы на большей части территории Украины повысится дневная температура, ожидается падение атмосферного давления, особенно днем в северной части страны. Без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла; днем 18-23°, на Прикарпатье до 26°, в восточных областях и на побережье морей 14-19°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.

Погода на 21 апреля

В воскресенье - без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°, на западе и юге страны 18-23°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.