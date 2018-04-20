Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин потрапили до щорічного списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Рейтинг опублікований на сайті видання.

У категорії "Лідери" також присутні президент Франції Еммануель Макрон, голова КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, мер Лондона Садок Хан, британський принц Гаррі і його наречена Меган Маркл.

У новому рейтингу немає президента Росії Володимира Путіна, який незмінно був присутній в списку Time попередні чотири роки.

Рейтинг найвпливовіших людей світу складається журналом Time з 1999 року. Крім того, журнал присуджує звання "Людина року".

Європейська правда