Time назвав найвпливовіших людей світу: Трамп, Кім Чен Ин і Меган Маркл. Путіна немає
Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин потрапили до щорічного списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.
Рейтинг опублікований на сайті видання.
У категорії "Лідери" також присутні президент Франції Еммануель Макрон, голова КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, мер Лондона Садок Хан, британський принц Гаррі і його наречена Меган Маркл.
У новому рейтингу немає президента Росії Володимира Путіна, який незмінно був присутній в списку Time попередні чотири роки.
Рейтинг найвпливовіших людей світу складається журналом Time з 1999 року. Крім того, журнал присуджує звання "Людина року".