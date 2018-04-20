Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попали в ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.



Рейтинг опубликован на сайте издания.



В категории "Лидеры" также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр Лондона Садок Хан, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.



В новом рейтинге нет президента России Владимира Путина, который неизменно присутствовал в списке Time предыдущие четыре года.



Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года. Кроме того, журнал присуждает звание "Человек года".

Европейская правда