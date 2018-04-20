Time назвал самых влиятельных людей мира: Трамп, Ким Чен Ын и Меган Маркл. Путина нет

1112 просмотров
Пятница, 20 апреля 2018, 15:46

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попали в ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

В категории "Лидеры" также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр Лондона Садок Хан, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.

В новом рейтинге нет президента России Владимира Путина, который неизменно присутствовал в списке Time предыдущие четыре года.

Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года. Кроме того, журнал присуждает звание "Человек года".

Европейская правда

Темы: рейтинг Трамп Путин
powered by lun.ua
По теме
Украинская армия поднялась в рейтинге армий мира 18 апреля 2018, 01:39
Туск возглавил рейтинг доверия к политикам в Польше 9 апреля 2018, 02:58
Феномен Вакарчука и Зеленского. Какого президента ожидают украинцы 6 апреля 2018, 12:20
Все новости
Главные новости
ГПУ направила во Францию запрос на выдачу руководителя "титушек" Саркисяна
НАПК обнаружило ложь в декларации Рабиновича, за нардепа возьмется НАБУ
Луценко говорит, что не все 5 представлений на нардепов могут дойти до Рады
Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование
Все новости
здоровье

Какие овощи нужно есть, чтобы не заработать инсульт

Видео

Как бабуины убегали от исследователей