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Time назвал самых влиятельных людей мира: Путина в нем нет

Пятница, 20 апреля 2018, 15:46

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попали в ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

В категории "Лидеры" также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр Лондона Садок Хан, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.

В новом рейтинге нет президента России Владимира Путина, который неизменно присутствовал в списке Time предыдущие четыре года.

Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года. Кроме того, журнал присуждает звание "Человек года".

Европейская правда

Темы: рейтингТрампПутин
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