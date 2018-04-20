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У донецькій прокуратурі виявили бойовика ОРДО

П'ятниця, 20 квітня 2018, 16:27

Правоохоронці повідомили про підозру співробітнику донецької прокуратури, який раніше співпрацював з бойовиками окупованих районів Донецької області та патрулював ворожі блокпости.

Про це у Facebook повідомив прокурор Донецької області Євген Бондаренко.

"На жаль, конкурси – не завжди запорука успіху. І все таємне, рано чи пізно, стає явним. Завдяки співпраці прокуратури Донецької області з іншими правоохоронними органами викрито держслужбовця-перевертня", - написав він.

За його словами, у 2016 році чоловік, працюючи держслужбовцем виконавчої служби ГУ юстиції Донецької області, взяв участь у конкурсі для працевлаштування в органах прокуратури на Донеччині, куди був влаштований з 2017 року.

"Установлено, що 2014 року цей державний службовець (тоді ще виконавчої служби), а нинішній прокурор, входив до складу "ДНР". Тривалий проміжок часу здійснював збройне патрулювання блокпостів "ДНР" для протидії підрозділам МВС та збройним силам України", - повідомив Бондаренко.

Він зазначив, що прокуратурою Донецької області співробітнику прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у непередбачуваних законом воєнізованих або збройних формуваннях).

 

Максимальна міра покарання – 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також повідомляється, що у ході досудового розслідування будуть відпрацьовані можливі версії причетності цього "прокурора" до вчинення інших злочинів передбачених українським законодавством, зокрема, наявність складу злочину за ст. 114 КК України (шпигунство).

Украънська правда
Теми: прокуратураДонецька областьДНР
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