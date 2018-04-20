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В донецкой прокуратуре обнаружили боевика ОРДО

Пятница, 20 апреля 2018, 16:27

Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику донецкой прокуратуры, который ранее сотрудничал с боевиками оккупированных районов Донецкой области и патрулировал враждебные блокпосты.

Об этом в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

"К сожалению, конкурсы - не всегда залог успеха. И все тайное, рано или поздно, становится явным. Благодаря сотрудничеству прокуратуры Донецкой области с другими правоохранительными органами разоблачен госслужащий-оборотень", - написал он.

По его словам, в 2016 году мужчина, работая госслужащим исполнительной службы ГУ юстиции Донецкой области, участвовал в конкурсе для трудоустройства в органах прокуратуры, куда был устроен с 2017 года.

"Установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а нынешний прокурор, входил в состав "ДНР". Длительный промежуток времени осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов "ДНР" для противодействия подразделениям МВД и вооруженных сил Украины", - сообщил Бондаренко.

Он отметил, что прокуратурой Донецкой области сотруднику прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формированиях).

 

Максимальная мера наказания - 8 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщается, что в ходе досудебного расследования будут отработаны возможные версии причастности этого "прокурора" к совершению других преступлений предусмотренных украинским законодательством, в частности, наличие состава преступления по ст. 114 УК Украины (шпионаж).

Украинская правда
Темы: прокуратураДонецкая областьДНР
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