У Садового кажуть, що його не пустили на зустріч з Порошенком
Охорона не пустила мера Львова Андрія Садового на зустріч президента Петра Порошенка з представниками культурного, соціального та бізнес-середовища Львівської області.
Охорона не пустила мера Львова Андрія Садового на зустріч президента Петра Порошенка з представниками культурному, соціальному та бізнес-середовища Львівської області.
Про це у Facebook написала керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак.
"Тут тільки особиста преса. Закритий захід. Відео потім роздамо", - процитувала Процак слова охоронця.
"Така зустріч Президента в університеті", - додала вона.
За її словами, оскільки Садового не було у списку запрошених, йому не дозволили зайти у зал у будівлі Львівського національного університету імені Івана Франка.
"Українська правда" звернулася до прес-секретаря мера Львова за коментарем, але на дзвінок вона поки не відповідає.