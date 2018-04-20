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У Садового кажуть, що його не пустили на зустріч з Порошенком

П'ятниця, 20 квітня 2018, 17:34
У Садового кажуть, що його не пустили на зустріч з Порошенком

Охорона не пустила мера Львова Андрія Садового на зустріч президента Петра Порошенка з представниками культурного, соціального та бізнес-середовища Львівської області.

Про це у Facebook написала керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак.

"Тут тільки особиста преса. Закритий захід. Відео потім роздамо", - процитувала Процак слова охоронця.

"Така зустріч Президента в університеті", - додала вона.

За її словами, оскільки Садового не було у списку запрошених, йому не дозволили зайти у зал у будівлі Львівського національного університету імені Івана Франка.

"Українська правда" звернулася до прес-секретаря мера Львова за коментарем, але на дзвінок вона поки не відповідає.

Пізніше прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко опублікував у Twitter фото президента та Садового з неофіційної частини заходу, підписавши: "Львівська копальня кави. Зараз".

Українська правда
Теми: ПорошенкопрезидентСадовийЛьвів
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