В Садового говорят, что его не пустили на встречу с Порошенко

6462 просмотра
Пятница, 20 апреля 2018, 17:34

Охрана не пустила мэра Львова Андрея Садового на встречу президента Петра Порошенко с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовской области.

Об этом в Facebook написала руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак.

"Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео затем раздадим", - процитировала Процак слова охранника.

"Такая встреча президента в университете", - добавила она.

По ее словам, поскольку Садового не было в списке приглашенных, ему не позволили зайти в зал в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко.

"Украинская правда" обратилась к пресс-секретарю мэра Львова за комментарием, но на звонок она пока не отвечает.

Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опубликовал в Twitter фото президента и Садового с неофициальной части мероприятия, подписав: "Львівська копальня кави. Зараз".

Украинская правда
Темы: Порошенко президент Садовый Львов
powered by lun.ua
По теме
Порошенко рассказал о намерении соединить евроколеей Львов и ЕС 20 апреля 2018, 16:00
Найем: Президент хочет создать ручное бюро финбезопасности 20 апреля 2018, 13:31
В НАБУ прокомментировали "пленки Онищенко" 19 апреля 2018, 22:25
Все новости
Главные новости
Боевики обстреляли позиции АТО из градов, есть погибший и раненый
ДТП в Кривом Роге: водителя Mazda арестовали на 60 дней
Переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" закончились безрезультатно
В Садового говорят, что его не пустили на встречу с Порошенко
Все новости
здоровье

Чем опасны укусы клещей

Instagram дня

Львов глазами москвички Анастасии Лебедь