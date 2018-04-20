В Садового говорят, что его не пустили на встречу с Порошенко
Охрана не пустила мэра Львова Андрея Садового на встречу президента Петра Порошенко с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовской области.
Об этом в Facebook написала руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак.
"Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео затем раздадим", - процитировала Процак слова охранника.
"Такая встреча президента в университете", - добавила она.
По ее словам, поскольку Садового не было в списке приглашенных, ему не позволили зайти в зал в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко.
"Украинская правда" обратилась к пресс-секретарю мэра Львова за комментарием, но на звонок она пока не отвечает.
Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опубликовал в Twitter фото президента и Садового с неофициальной части мероприятия, подписав: "Львівська копальня кави. Зараз".
Львівська копальня кави.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 апреля 2018 г.
Зараз pic.twitter.com/aD0ezEmOTy