В Садового говорят, что его не пустили на встречу с Порошенко

Охрана не пустила мэра Львова Андрея Садового на встречу президента Петра Порошенко с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовской области.

Об этом в Facebook написала руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак.

"Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео затем раздадим", - процитировала Процак слова охранника.

"Такая встреча президента в университете", - добавила она.

По ее словам, поскольку Садового не было в списке приглашенных, ему не позволили зайти в зал в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко.

"Украинская правда" обратилась к пресс-секретарю мэра Львова за комментарием, но на звонок она пока не отвечает.

Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опубликовал в Twitter фото президента и Садового с неофициальной части мероприятия, подписав: "Львівська копальня кави. Зараз".