На Тернопільщині побили журналістів під час зйомок

На Тернопільщині двох волинських журналістів побили під час зйомок про нелегальні заправні станції.

Про це Українські правді повідомив один із постраждалих журналістів інтернет-видання "Волинь24" Сергій Шаповал.

Він розповів, що працює над циклом матеріалів про нелегальні заправні станції. Раніше він опублікував у мережі розслідування "Запальна контрабанда". Після цього місцеві жителі почали повідомляти редакції про інші місця нелегальних заправок у житлових будинках у Волинській та сусідніх областях.

Журналіст сказав, що отримав редакційне завдання і поїхав разом з оператором "12 каналу" в смт Дружба (Теребовлянський район, Тернопільська область - УП).

"Заїхали на першу адресу, там було вже все давно зачинено. Далі поїхали у підприємство "Агродружба". Там було дві колонки, одна з дизелем, друга з бензином. Я підійшов з каністрою, мені продали дизель, який був на 5 гривень дешевше", - зазначив журналіст.

Далі він попросив у співробітника станції чек, сертифікат якості на пальне і дозволи на торгівлю підакцизними товарами.

За словами журналіста, на місці цієї нелегальної станції були порушення протипожежних норм.

"Співробітник зателефонував комусь і сказав: ходімо в офіс, покажемо документи. Там був директор і його заступник. Директор вихопив фотоапарат у оператора і почав ним бити його по голові щонайменше 10 разів. Потім він кілька разів вдарив мене по обличчю", - розповів Сергій Шаповал, у якого травмована вилиця і розсічена губа.

За його словами, директор підприємства вилучив у нього і у оператора телефони, забрали флеш-карту з камери, їх не випускали з приміщення і "кричали, що одягнуть наручники".

"Вони казали, що ми злочинці, які щось вкрали", - сказав журналіст.

Пізніше директор підприємства викликав поліцію. Коли приїхали правоохоронці, постраждалі попросили їх викликати швидку.

Журналіст розповів, що надав свідчення поліції.

За його інформацією, правоохоронці зареєструють провадження відповідно до ст. 345 ч.1 (Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста).

За його словами, попри розбиту камеру, у нього є відеопідтвердження нелегального продажу пального підприємством, зняті на мобільний телефон та камеру в машині.