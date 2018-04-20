На Тернопольщине избили журналистов во время съемок

На Тернопольщине двух волынских журналистов избили во время съемок о нелегальных заправочных станциях.

Об этом Украинской правде сообщил один из пострадавших журналистов интернет-издания "Волинь24" Сергей Шаповал.

Он рассказал, что работает над циклом материалов о нелегальных заправочных станциях. Ранее он опубликовал в сети расследование "Зажигательная контрабанда". После этого местные жители начали сообщать редакции о других местах нелегальных заправок в жилых домах в Волынской и соседних областях.

Журналист сказал, что получил редакционное задание и поехал вместе с оператором "12 канала" в пгт Дружба (Теребовлянский район, Тернопольская область - УП).

"Заехали на первый адрес, там было уже все давно закрыто. Далее поехали на предприятие "Агродружба". Там было две колонки, одна с дизелем, вторая с бензином. Я подошел с канистрой, мне продали дизель, который был на 5 гривен дешевле" , - отметил журналист.

Далее он попросил у сотрудника станции чек, сертификат качества на горючее и разрешения на торговлю подакцизными товарами.

По словам журналиста, на месте этой нелегальной станции были нарушения противопожарных норм.

"Сотрудник позвонил кому-то и сказал: пойдем в офис, покажем документы. Там был директор и его заместитель. Директор выхватил фотоаппарат у оператора и стал им бить его по голове не менее 10 раз. Затем он несколько раз ударил меня по лицу", - рассказал Сергей Шаповал, у которого травмирована скула и рассечена губа.

По его словам, директор предприятия изъял у него и у оператора телефоны, забрал флеш-карту из камеры, их не выпускали из помещения и "кричали, что оденут наручники".

"Они говорили, что мы преступники, которые что-то украли", - сказал журналист.

Позже директор предприятия вызвал полицию. Когда приехали правоохранители, пострадавшие попросили их вызвать скорую.

Журналист рассказал, что дал показания полиции.

По его информации, правоохранители зарегистрируют производства в соответствии со ст. 345 ч.1 (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста).

По его словам, несмотря на разбитую камеру, у него есть видеоподтверждения нелегальной продажи горючего предприятием, снятые на мобильный телефон и камеру в машине.